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KASKİ, Develi'de içme suyu şebekesini yeniliyor

AA - Esma Küçükşahin - Güncel
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KASKİ, Develi'de içme suyu şebekesini yeniliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Develi'de ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu şebeke hatlarını 2 milyon 83 bin TL maliyetle yeniliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Develi'de ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu şebeke hatlarını 2 milyon 83 bin TL maliyetle yeniliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede içme suyu kayıplarına neden olan ve bakım maliyetlerini artıran şebeke hatları tespit edilerek çalışma başlatıldı.

Yenileme projesi kapsamında Aşık Seyrani Mahallesi'nde 8 bin 50 metrelik eski hat yeni borularla değiştiriliyor.

Maliyeti 2 milyon 83 bin TL olan proje sayesinde bölgede yaklaşık 50 yıl boyunca daha temiz, kaliteli ve kesintisiz su temininin yanı sıra su kayıp kaçaklarının önüne geçilerek, bakım onarım maliyetlerinin minimize edilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aşık Seyrani Mahallesi muhtarı Yaşar Coşkun, bölgede başlatılan çalışmadan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Mahallede özellikle yüksek binalarda bir takım sıkıntılar yaşandığını, bunu Büyükşehir Belediyesine ilettiklerini aktaran Coşkun, "Sağ olsunlar gerekli hassasiyeti gösterdiler. Neticesinde gerekli çalışmalar başlatıldı. Bu anlamda başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç olmak üzere KASKİ Genel Müdürlüğüne ve emeği geçen herkese ilçe halkımız adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Kayseri Develi su Güncel Haberler

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