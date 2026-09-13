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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

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ESKİ MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 2'nci operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

ESKİ MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 2'nci operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 10 Eylül'de düzenlenen 2'nci operasyonda 2 gazeteci ve 7 sağlık çalışanının bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan şüphelilerden Selahattin Günday, Özlem Uslu ve Emre Atmaca tutuklanırken, İdris Tiftikçi, Ahmet Gökşen Erdoğan, Neşrin Kaya, Turgay Tamer, Tuba Koç ve Mahmut Arslan adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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