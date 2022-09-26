Kasapoğlu, "Satranç Engel Tanımaz" projesini tanıttı Güncel Haberler Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona gelişi İşitme engelli sporcuların "Satranç Engel Tanımaz" sloganını işaret diliyle söylemesi Bakan Kasapoğlu'nun "Satranç Engel Tanımaz" sloganını işaret diliyle söylemesi Federasyon Başkanı Gülkız Tulay'ın konuşması "Satranç... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona gelişi İşitme engelli sporcuların "Satranç Engel Tanımaz" sloganını işaret diliyle söylemesi Bakan Kasapoğlu'nun "Satranç Engel Tanımaz" sloganını işaret diliyle söylemesi Federasyon Başkanı Gülkız Tulay'ın konuşması "Satranç Engel Tanımaz" tanıtımının barkovizyona yansıtılması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) uygulamaya koyacağı "Satranç Engel Tanımaz" projesinin tanıtımına katıldı. (1) Güncel Kaynak: AA / Kıvanç Gürbüz Mehmet Kasapoğlu Güncel Haberler

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