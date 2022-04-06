'Kasaba Doktoru' ilk bölümüyle ekranda…

TRT 1'in yeni dizisi 'Kasaba Doktoru', 8 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'de ekran yolculuğuna başlıyor.

'Kasaba Doktoru' babasına yapılan haksızlık sonunda tıp okuyarak doktor olmaya karar vermiş Ömer ile yaşadığı felaket sırasında tesadüfen kendisine yol gösteren Hakan Hoca'nın yollarının yıllar sonra bir şehre uzak bir belde hastanesinde kesişmesi ile yaşananları anlatacak.

Zengin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Barış Yalçın, Tarık Uğur Özenbaş, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ ve Vildan Atasever'in yer aldığı dizinin ilk bölümü izleyiciyi ekran başına kilitleyecek!

'Kasaba Doktoru'nun ilk bölümünde, Ömer'in babası yaralı olarak geldiği Özel Gümüşok Hastanesi'nde vefat eder. Ömer bu vefattan hastaneyi sorumlu tutar ve kendince hesap sormaya kalkar. Hakan Hoca'nın zamanında müdahalesiyle de hayatı değişir…

ünlü doktor ve cerrahlarını barındıran bu hastanede kendini kanıtlamak için bir mücadelenin içine girer.

Özellikle de Dr. Leyla bu başarılı doktorlar içinde hem zekası, hem cesareti hem de hünerli elleriyle yıldız gibi parlamaktadır. İlk günlerde Leyla'yla yıldızı hiç barışmayan Ömer, günler geçtikçe Leyla'nın büyüsüne kapılmaktan kendini alamaz. Fakat Leyla ortadan kaybolur, ondan hiçbir şekilde haber alamaz.

Özel Gümüşok Hastanesi cerrahi bölümünde kendisine bir yer edinmeye çalışan Ömer, aradan geçen beş yıl sonra, girdiği bir ameliyatta hastasını kaybetmesinin ardından, kendisini İstanbul'dan uzak bir yerde bir belde hastanesi olan Özel Uluçınar Hastanesi'nde bulur. Bu hastaneden bir an önce kurtulmaya çalışan Ömer'in yolu, Hakan Hoca ile kesişecektir.

Dizinin yönetmenliğini Arda Sarıgün üstlenirken, senaryoda ise İlker Arslan, Barış Erdoğan imzası var. 'Kasaba Doktoru' farklı hikayesi, ilgi çekici karakterleri ve zengin oyuncu kadrosu ile ekranların yeni favorisi olacak.

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

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