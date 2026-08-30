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Muğla ve Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla ve Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Orman Genel Müdürlüğü, Muğla Seydikemer'de orman dışı alanda başlayıp Antalya Kaş'a sıçrayan yangının havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındığını, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Müdahalede destek veren kurumlara, yerel yönetimlere, gönüllülere ve vatandaşlara teşekkür edildi.

OGM'DEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangına ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Muğla Seydikemer'de orman dışı alanda başlayarak Antalya Kaş'a sıçrayan yangını, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangınla mücadelemize destek veren tüm kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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