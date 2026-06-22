Antalya'da orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Kaş'a bağlı Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün yanı sıra itfaiye ekipleri sevk edildi. Arazözlerle karadan söndürme çalışmalarına başlanırken, helikopterler de hava desteği verdi. Yangın yürütülen çalışmaların ardından kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Antalya'da bugün ayrıca Döşemealtı ve Alanya ilçelerinde 2 orman ve 2 ekili alandı. Yangın çıktı. Bu yangınlar da ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı