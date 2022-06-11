Kaş'ta makilik yangını (1) - Haberler

Kaş'ta makilik yangını (1)
Demirören Haber Ajansı - Ahmet Acar - Güncel
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ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki makilikte yangın çıktı.
ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki makilikte yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı.
Kaş'a bağlı Yeşilköy Mahallesi'ndeki makilikte, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için müdahale devam ediyor.
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Güncel