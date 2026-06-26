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Kaş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kaş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Tuba Boyraz yönetimindeki 07 BLU 907 plakalı otomobil, Kalkan Mahallesi'nde, karşı yönden gelen Vladıslav Belıaev idaresindeki 07 ASC 590 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile yolcu olarak bulunan Anna Yakovlıeva ve Iryna Yakovlıeva yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Talip Demirci
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