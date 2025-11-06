Haberler

Karzı Hasen Vakfı, Yeni Evlenecek Çiftlere 250 Milyon Lira Faizsiz Borç Verdi

Güncelleme:
Karzı Hasen Vakfı, 5 yıldır süregelen dayanışma modeli ile yeni evlenecek 1500 çifte toplamda 250 milyon lira faizsiz borç desteği sağladı. Gençlerin evlenme sürecindeki finansal engelleri aşmalarına yardımcı olan vakıf, aile kurumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Karzı Hasen Vakfının 5 yıldır sürdürdüğü dayanışma modeliyle yeni evlenecek 1500 çifte faizsiz geri ödemeli verdiği borç miktarı 250 milyon lirayı buldu.

Evlilik hazırlığındaki gençlere faizsiz borç imkanı sunan Karzı Hasen Vakfı, 5 yıldır sürdürdüğü dayanışma modeliyle 1500'e yakın çiftin yuva kurmasına destek oldu.

Aile kurumunun kurulması ve korunmasını faaliyetlerinin merkezine alan vakıf, "karzıhasen" kavramını yeniden gündeme taşırken, sosyal yardımlaşmanın faizsiz bir alternatifini de ortaya koyuyor.

Evlilik yardımına ilişkin çalışmalarını AA muhabirine anlatan Karzı Hasen Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Koca, "güzel borç" anlamına gelen karzıhasenin, ihtiyaç sahibi insanlara herhangi bir ilave beklemeden ihtiyacını çözecek şekilde borç verilmesi olarak tanımlanabileceğini söyledi.

Koca, Hazreti Peygamber'in uygulamalarında borç alıp vermenin olduğunu, borçlunun sorumluluğunun altını çizmek açısından borcunu kasten ödemeyenlerin cenaze namazını kılmadığını belirtti.

"Gençlerimiz finansal nedenlerden dolayı evlenmelerini geciktirebiliyor"

Vakıf bünyesinde kurulan Genç Yuva Kooperatifi ile aile kuracak gençlere destek olmayı hedeflediklerini vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

"Gençlerimiz finansal nedenlerden dolayı evlenmelerini geciktirebiliyor. Yanlış borçlanmadan dolayı yanlış evliliklere girebiliyorlar. Bir nebze katkı olmak açısından aile konusunu öne çıkardık. Bu çerçevede 33 yaşını geçmemiş, ilk defa evlenen ve ödeyebilme kabiliyeti olan gençlere borç vermek için yola çıkmış olduk. Şu ana kadar 1500'e yakın çifte borç verme zemini oldu. Türkiye'nin dört bir tarafından, 81 vilayetten bizden borç alan arkadaşlarımız var. İnternet üzerinden başvuruluyor. 1500'e yakın arkadaşımıza 250 milyon lira civarında borç verme zemini oldu. Biz borç veriyoruz. Dolayısıyla hiç ödeyebilme kabiliyeti olmayan arkadaşlarımızın muhatabı biz değiliz. Onların muhatabı infak ve zekat kapısıdır."

Koca, evlenecek çiftlere 400 bin liraya kadar borç verilebildiğini, 18 ayda da geri ödemenin yapıldığını dile getirerek, "Türkiye'nin her yerinden gençler başvurabilir. Gençlerimize nikah tarihinden en erken 90 gün önce ödeme yapıyoruz. Ne kadar borç verdiysek o kadarını geri istiyoruz. Herhangi ilave bir fark almıyoruz." dedi.

Geri ödeme yapamayan 17 çiftin 8'i deprem bölgesinden

Şu ana kadar, borç verilen çiftlerin yüzde 3-4'ünün geri ödemelerde zorlandığını anlatan Koca, "Mutlak manada ödemeyen sadece 17 çift oldu. Bunların 8'i deprem bölgesindendi. Topu topu 500 bin liralık bir ödeyememe durumu oldu. Bunu da zekat fonundan alacağın sigortalanması çerçevesinde çözmüş olduk." ifadelerini kullandı.

Koca, Karzı Hasen Vakfı olarak farklı alanlarda borç verme durumunun oluşması ve farklı sivil toplum kuruşlarının da bu modeli örnek alması yönünde çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Mehmet Koca, 500 bin lira kuruluş sermayesiyle çıktıkları yolda 85 milyon lira gibi bir anaparaya ulaştıklarına belirterek, "Karzıhasen kavramının yaygınlaşmamasında konunun yanlış konumlandırılması var. Genelde borç verenler üzerine bir sorumluluk yükleyen ama borç alanlar üzerine sorun yüklemeyen bir yaklaşım var. Sen borcu ver, peşine düşme konumlaması çok yanlış bir şey. Peygamber Efendimiz bu konuya borcunu ödemeyenlerin cenaze namazını kılmayacak kadar önem veriyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'de faizsiz bir dayanışma ekonomisinin oluşmasının zor olsa da mümkün olduğunu dile getiren Koca, dayanışmanın önemini vurguladı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
