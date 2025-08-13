Kartepe'deki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

Kartepe'deki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi, ancak tesisin hasar gördüğü öğrenildi.

Uzunçiftlik Mahallesi Mihriban Sokak'ta bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tesiste hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
