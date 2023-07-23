Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, muhtarlar ile bir araya gelerek, ilçeye yapılan yatırımları değerlendirdi. Kartepe'nin kent kimliği kazandırılması noktasında yapılan yatırımlara teşekkür eden Kocaman, muhtarlarla birlikte ilçeyi daha ileriye taşıdıklarını belirtti.

Muhtarlarla bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe'mizin kent kimliği kazandırılması noktasında yatırımlarımızı yaptık. Yerel yönetimlerimizin mihenk taşı muhtarlarımızla bugüne kadar ilçemizi daha ileriye taşıyabilmek adına büyük işler başardık" dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, muhtarlar ile bir araya gelerek, ilçeye yapılan yatırımları değerlendirdi. Konuşmasında, depremzede vatandaşlar için seferber olduklarını ifade eden Kocaman, "11 ilimizi etkileyen deprem sonrasında tüm ülke olarak seferber olduk. Tüm belediyeler deprem bölgesine giderek yeniden hayatın başlaması için gece-gündüz çalıştılar. Deprem sonrasında ilçemizdeki yatırımlarımıza döndük. Mahallelerimizdeki ihtiyaçları çözmeye gayret ediyoruz" dedi.

Kartepe için tüm kurumlar ile iş birliği içinde çalıştıklarını dile getiren Başkan Kocaman, "Kartepe'mizin kent kimliği kazandırılması noktasında yatırımlarımızı yaptık. Bu yatırımların yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her zaman bir aradayız. Yerel yönetimlerimizin mihenk taşı muhtarlarımızla bugüne kadar ilçemizi daha ileriye taşıyabilmek adına büyük işler başardık. Hep beraber çok daha büyük işlere imza atacağız inşallah" dedi. - KOCAELİ