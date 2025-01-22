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Kartalkaya'daki Yangında Hayatını Kaybeden Nedim Türkmen ve Ailesi İstanbul'da Toprağa Verildi

Kartalkaya'daki Yangında Hayatını Kaybeden Nedim Türkmen ve Ailesi İstanbul'da Toprağa Verildi
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Sözcü Gazetesi Yazarı Nedim Türkmen, eşi ve çocuklarıyla birlikte Kartalkaya'da yaşanan trajik yangında hayatını kaybetti. Aile için düzenlenen cenaze törenine birçok önemli isim ve vatandaş katıldı.

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Sözcü Gazetesi Yazarı Nedim Türkmen ve ailesi, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, çocukları Ala Dora ve Yüce Ata için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Türkmen ailesinin taziyeleri kabul ettiği cenazeye, TBMM Başkanvekili Celal Adan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Milletvekili Nimet Özdemir, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Ihlamurkuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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