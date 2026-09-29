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Kartal'da yağmur suyu taştı, iki katlı evin üst katına kadar ulaştı

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Kartal Hürriyet Mahallesi'nde yağışın etkisiyle caddede biriken su taştı ve caddenin alt kısmında kalan iki katlı evi su bastı. Yağışın sürmesiyle eve giren su üst kata da ulaşırken evde hasar oluştu, ekipler tahliye çalışması başlattı.

Kartal'da yolda biriken yağmur suyunun taşması sonucu iki katlı evi su bastı.

Hürriyet Mahallesi'nde yağışın etkisiyle bir caddede su birikintisi oluştu. Taşan su, caddenin alt kısmında kalan 2 katlı eve girdi.

Dün, evin alt katında biriken suyu tahliye çalışması yapıldı. Yağışın devam etmesi üzerine evdeki su üst kata da ulaştı.

Su baskını nedeniyle evde hasar oluştu.

Ekipler, evdeki ve caddedeki suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Evde yaşayan Tuğba Kaya, gazetecilere, sorunun çözülmesi için yardım beklediklerini belirterek, "Gece yatarken denk gelseydi ne olacaktı? Bunun vebalini kim verecekti? Bugün su tahliyesi yaptım ama yeteri kadar olmadı." dedi.

Mustafa İnce ise dün sabaha karşı evi su basması üzerine belediye ekiplerine haber verdiklerini belirterek, "Yetkililer, polis ve itfaiye geldi. Bugün üst katı da su bastı. Kepçe şu an kazıyor ama soruna çözüm bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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