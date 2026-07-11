Kartal'da trafikte bir aracı ısrarla takip eden sürücüye 180 bin lira ceza

Kartal'da trafikte bir aracı ısrarla takip ederek tartışmaya karıştığı belirlenen sürücüye 180 bin lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye çalışmaları kapsamında, trafikte tartışırken görüntülenen kişilere yönelik çalışma yaptı.

Görüntülerde yer alan araç sürücüsü M.A.B'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden toplam 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 60 gün süreyle M.A.B'nin sürücü belgesi geri alındı, aracı da trafikten menedildi.

Polis Merkezi Amirliğine götürülen M.A.B. hakkında adli işlem de başlatıldı.