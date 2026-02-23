Haberler

Kartal'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Güncelleme:
Kartal Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeki otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevlerin yükseldiğini gören sürücü, aracı yol kenarına çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yandığı anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

