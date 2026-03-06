Haberler

Kartal'da iki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Güncelleme:
Kartal'da meydana gelen motosiklet kazasında, iki sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal'da, iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Topselvi Mahallesi'nde seyreden motosiklet ile ana yola çıkmak isteyen başka bir motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüleri yola savrularak sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik
