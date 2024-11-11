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Kartal'da Kontrolden Çıkan Otomobil Marmaray Hattında Asılı Kaldı

Kartal'da Kontrolden Çıkan Otomobil Marmaray Hattında Asılı Kaldı
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Üsküdar Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil, Marmaray hattını çevreleyen tel örgülere çarparak duvarda asılı kaldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle Marmaray seferleri aksadı.

Kartal'da kontrolden çıkan otomobil Marmaray hattını çevreleyen tel örgülere çarptıktan sonra duvarda asılı kaldı.

Üsküdar Caddesi'nde ilerleyen 34 BAE 801 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak Başak istasyonu yakınlarındaki Marmaray hattını çevreleyen tel örgüye çarptı.

Tel örgünün devrilmesiyle otomobil, duvarda asılı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil olay yerine çağırılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Marmaray seferleri kısa süreli aksadı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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