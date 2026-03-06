Haberler

Kartal'da otomobilin kamyona çarpıp durağa girmesi araç kamerasında

Kartal'da otomobilin kamyona çarpıp durağa girmesi araç kamerasında
Kartal'da kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, kavşaktan dönen hafriyat kamyonuna çarparak otobüs durağına girdi. Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kartal'da, kırmızı ışıkta geçen bir otomobilin kavşaktan dönen hafriyat kamyonuna çarpıp, otobüs durağına girmesi başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

İlçedeki sahil yolunda seyreden 34 Z 9018 plakalı otomobilin sürücüsü kırmızı ışıkta durmayarak, kavşaktan geçmeye çalıştı.

Otomobil, bu sırada aynı kavşaktan dönen 24 ABH 050 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki otobüs durağına girdi.

Otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan kişi kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bölgede trafiği bir süre aksatan kaza, aynı yolda seyreden başka bir aracın kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik
