KARTAL'da Genç Bıçaklı Saldırıya Uğradı

KARTAL'da bir genç, 3 kişilik bir grubun bıçaklı saldırısına maruz kaldı. Saldırı anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

KARTAL'da bir genç 3 kişilik grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Gencin saldırıya uğradığı anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Orhantepe Mahallesi Doğa Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, 3 kişilik grup, bir genci bilinmeyen bir nedenle darp etti. Grubun içindeki bir kişi darp ettikleri genci bıçakla yaraladı. O anları çevredeki bir vatandaş kameraya alırken bir yandan da polise ihbarda bulundu. Yaşanan olay vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)