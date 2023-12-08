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KARTAL'da Genç Bıçaklı Saldırıya Uğradı

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KARTAL'da bir genç, 3 kişilik bir grubun bıçaklı saldırısına maruz kaldı. Saldırı anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

KARTAL'da bir genç 3 kişilik grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Gencin saldırıya uğradığı anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Orhantepe Mahallesi Doğa Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, 3 kişilik grup, bir genci bilinmeyen bir nedenle darp etti. Grubun içindeki bir kişi darp ettikleri genci bıçakla yaraladı. O anları çevredeki bir vatandaş kameraya alırken bir yandan da polise ihbarda bulundu. Yaşanan olay vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Saldırı Güvenlik Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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