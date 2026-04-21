Kartal'da bir çöplükte çıkan yangına müdahale ediliyor

Kartal'da bir çöplükte çıkan ve birçok ağacın zarar gördüğü yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Yunus Mahallesi Istıranca Sokak'taki çöplük olarak kullanılan alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Birçok ağacın zarar gördüğü yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangına ilişkin açıklamada bulunan AK Parti İBB ve Kartal Belediye Meclis Üyesi Adem Yıldız, şunları kaydetti:

"Kaçak çöp istasyonu yanıyor, onlarca çam ağacı yanıyor. Kartal Belediyesini defalarca uyardık. Bu insanların her gün gelip geçtiği yerde kaçak çöp istasyonu olmaz. Şimdi onlarca itfaiye, itfaiye eri ve ambulans burada. Buradan son kez Kartal Belediyesi yetkililerini uyarıyoruz. Kimsenin canına bir şey olmadan bu istasyonu buradan kaldırın."