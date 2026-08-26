Kartal'daki saldırıda 4 şüpheli tutuklandı

Kartal'da bir iş yerine el bombalı ve silahlı saldırıda bulunulması, önünde yanıcı maddeyle yangın çıkarılması ve iş yeri sahibinin tehdit edilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, Kartal'daki iş yerine yönelik saldırıların faillerinin yakalanması için teknik ve fiziki takip ile kamera incelemeleri gerçekleştirildi.

Çalışmalarda, 10 Ağustos'ta keşif yaptıktan ve kıyafet değiştirdikten sonra iş yeri önüne el bombası atan şüphelilerin, Kocaeli'nin Darıca ilçesi yönüne kaçtıkları belirlendi.

Ekipler, 11 Ağustos'ta ise iş yerini kurşunlayan ve önüne yanıcı madde dökerek yangın çıkaran, plakasız motosikletle olay yerinden kaçtıktan sonra yurt dışı bağlantılı hatlar üzerinden iş yeri sahibini tehdit eden şüphelileri tespit etti.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 21 Ağustos'ta Kocaeli'de belirlenen 9 adrese özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü, 10 fişek, metal kelepçe, muşta ve 38 kurusıkı fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, iş yerine saldırı anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelilerin iş yerinin önüne gelip keşif yaptıktan sonra yanıcı madde ile yangın çıkardığı, başka bir görüntüde ise iş yerinin önündeki park halindeki aracın yanında patlama meydana geldiği, daha sonra şüphelilerin kıyafetlerini çöp konteynerine attıkları anlar yer alıyor.

Kaynak: AA