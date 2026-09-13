Kartal'da binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kartal'da, 2 katlı binanın girişinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Topselvi Mahallesi Taşkın Sokak'ta bir binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Üst katta dumandan etkilenen ve binadan tahliye edilen 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın çıkan dairede ise hasar meydana geldi.

Kaynak: AA