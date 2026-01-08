Kartal'da aynı apartmanın çatısında bir gün arayla ikinci kez yangın çıktı
Kartal'da bir gün arayla 5 katlı bir apartmanın çatısında ikinci kez yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.
Kartal'da 5 katlı apartmanın çatısında bir gün arayla ikinci kez çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Orta Mahalle Ali Fuat Cebesoy Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında, dün çıkan ve söndürülen yangının ardından yeniden alevler yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel