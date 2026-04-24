Kartal'da 2 motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

KARTAL'da aynı yönde seyir halinde olan iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı bir otobüsün araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Sahilyolu'nda, Pendik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet sürücülerinden biri şerit değiştirdiği sırada arkasından gelen diğer motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücülerden biri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı sürücü ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise bir otobüsün araç kamerası yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı