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Kartal’da 2 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Kartal’da 2 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
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KARTAL’da 2 katlı binanın birinci katında çıkan yangında duman nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KARTAL'da 2 katlı binanın birinci katında çıkan yangında duman nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Topselvi Mahallesi Taşkın Sokak'ta bulunan 2 katlı binada çıktı. İddiaya göre, binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Duman kısa sürede binanın tamamını kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. Binanın ikinci katında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında birinci kattaki daire kullanılamaz hale gelirken, sokakta kısa süreli panik yaşandı. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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