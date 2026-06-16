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MSB, Kars'ta Çelik-2026 ve KBRN-2026 Tatbikatlarını Gerçekleştirdi

MSB, Kars'ta Çelik-2026 ve KBRN-2026 Tatbikatlarını Gerçekleştirdi
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Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ta 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı koordinesinde, Savunma ve Güvenlik Tugay Komutanlığı ile 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı personelinin katılımıyla Çelik-2026 Bölük Timi Atışlı Arazi Tatbikatı ve KBRN-2026 Tatbikatı'nın yapıldığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Kars'ta Çelik-2026 Bölük Timi Atışlı Arazi Tatbikatı ile KBRN-2026 Tatbikatı'nın gerçekleştirildiğini duyurdu.

MSB tarafından sanal medya üzerinden 'Şehit İstihkam Astsubay Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı, Kars' notu ile yapılan paylaşımda, "12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızca; Savunma ve Güvenlik Tugay Komutanlığı ve 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı personelinin katılımıyla 'Çelik-2026 Bölük Timi Atışlı Arazi Tatbikatı' ile 'KBRN-2026 Tatbikatı' gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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