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İzmir'de çok miktarda uyuşturucu sokak satıcılarına dağıtılmadan ele geçirildi

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 11 kilo 568 gram esrar-skunk, 54 gram kokain, 49 uyuşturucu hap ve 8 gram halüsinasyon mantarı ele geçirildi. Şüpheli O.O. tutuklandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarına dağıtımı yapılacağı belirlenen çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karşıyaka ilçesinde bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğu ve "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarına dağıtımının yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, O.O'yu gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, 11 kilo 568 gram esrar-skunk, 54 gram kokain, 49 uyuşturucu hap ve 8 gram halüsinasyona yol açan mantar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.O, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
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