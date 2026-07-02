İzmir'de şüphelinin tutuklandığı motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir iş yerinin önünden motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 30 Haziran'da Goncalar Mahallesi'nde, iş yerinin önünde park halindeki motosikletinin yerinde olmadığını fark eden kişi, durumu polise bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi, şüphelinin M.K. olduğunu tespit etti.
Zanlı, çaldığı motosikletle yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklandı.
Motosikletin çalındığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.