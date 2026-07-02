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Karşıyaka'da çalıp kaçtığı motosikletle yakalanan hırsız tutuklandı

Karşıyaka'da çalıp kaçtığı motosikletle yakalanan hırsız tutuklandı
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir iş yerinin önünden çalınan motosiklet, hırsızlık anının güvenlik kamerasına yansımasının ardından polis ekipleri tarafından yaklaşık 4 saat sonra şüpheli M.K. ile birlikte bulundu. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde M.K., çalıp kaçtığı motosikletle yaklaşık 4 saat sonra yakalandı. Hırsızlık anı kameraya yansırken, şüpheli tutuklandı.

Karşıyaka ilçesi Goncalar Mahallesi'nde bir iş yerinin önündeki motosiklet, 30 Haziran'da çalındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet sonrası harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin M.K. olduğunu belirledi. Ekiplerin çalışması sonucunda M.K., olaydan yaklaşık 4 saat sonra çaldığı motosikletle birlikte yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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