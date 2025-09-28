Haberler

Karşıyaka'da İşçi Eylemi Sonrası Çöp Sorunu Devam Ediyor

Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan işçilerin maaş hakları için başlattığı eylem sona erdi, ancak çöplerin hala toplanmaması vatandaşların tepkisini çekti. Çöp yığınları özellikle işlek caddelerde hala temizlenmedi.

İZMİR'in Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi, Kent A.Ş. ve Personel AŞ'de çalışan işçilerin, maaş ve geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eylem 25 Eylül akşamı sona erdi. Ancak kentin işlek bazı cadde ve sokaklarda çöplerin halen toplanmaması tepkilere neden oldu.

Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi, Kent A.Ş. ve Personel AŞ'de çalışan işçiler, maaş ve geriye dönük haklarını alamadıkları gerekçesiyle son olarak 22 Eylül akşamı yeniden iş bırakma eylemi başlattı. Eylemin ardından Karşıyaka ilçesinin cadde ve sokaklarında çöp yığınları oluştu. Karşıyaka Belediyesi'nde üç gündür süren işçi eylemi, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve sendika arasında süren görüşmeler sonucunda uzlaşıyla sonuçlandı. İşçilerin çöp toplama mesaisine başladığı ve kısa sürede çöplerin tamamının toplanacağı belirtildi. Özellikle sahil şeridi ve Karşıyaka Çarşısı'ndaki konteynerler boşaltıldı. Ancak kentin bazı işlek cadde ve sokaklarda çöp yığınlarının henüz temizlenmediği görüldü.

'HER YER PİSLİK İÇİNDE VE SİNEKLER VAR'

Çöp yığınları ve kötü korku ilçedekilerin tepkisini çekti. Karşıyaka'da yaşayanlardan Sennure Afacan, "Çöpler toplanmıyor her yer pislik içinde ve sinekler var. Çarşıda ve dükkanların olduğu yerde de vatandaşlar gelip alışveriş yapamıyor. Bir an önce toplanmasını diliyorum" dedi.Ali Çetinkaya da "Uzun zamandır çöpler toplanmıyor. Ana arterlerde toplanmaya başladı ancak ara sokaklara hala girmiyorlar. Buraların temizlenmesi gerekiyor. Bu şekilde bırakılmaz" ifadelerini kullandı.

