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Karşıyaka Çocuk Korosundan harika konser

Bültenler - Güncel
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Karşıyaka Çocuk Korosundan harika konser

Karşıyaka Sanat Derneği ile Bostanlıspor Kulübü'nün ortak projesi olan Karşıyaka Çocuk Korosu'nun 23 Nisan konseri muhteşem oldu…

Bostanlı Gode Cengiz Spor Tesislerinde 15 şarkılık repertuarlarıyla izleyenlere müzik ziyareti çeken Karşıyaka Çocuk Korosu'nun gelecek günlerde daha görkemli konserlere imza atacağını ifade eden koro şefi ve Karşıyaka Sanat Derneği yönetim kurulu üyesi Mehtap Gönüldaş, 7-14 yaş grubu çocuklarımızı Karşıyaka Çocuk Korosuna davet etti.

Koro, 23 Nisan konserinde günün anlamına uygun şarkıları sunarken, finali İzmir Marşı ile yaptı ve tüm sporcu ile davetliler Türk Bayraklarıyla hep birlikte coşkuyla söyledi… Ayakta alkışlanan küçük sanatçılar büyük beğeni de kazandı.

Bültenler / Güncel

Karşıyaka, 23 Nisan, Bostanlı, Çocuk, Güncel, Haberler

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