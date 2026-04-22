Karşıyaka Belediyesi'nde memurlardan tam gün iş bırakma eylemi

İZMİR'in Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan memurlar, sosyal denge tazminatını alamadıkları gerekçesiyle tam gün iş bırakma eylemi yaptı.

Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan memurlar, sosyal denge tazminatını alamadıkları gerekçesiyle tam gün iş bırakma eylemi başlattı. Belediye önünde bir araya gelen Birlik Yerel-Sen, Tüm Yerel-Sen, Tüm Bel-Sen'e bağlı memurlar sloganlar eşliğinde eyleme başladı. Memurlar adına konuşan Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, her bir memurun 150 bin TL alacağı olduğunu belirtip, "455 memur 2024-2025'e ait sosyal denge tazminatlarından doğan haklarını almadı. Bugün burada bir 'uzlaşmazlığı' değil, Karşıyaka Belediye Başkanı eliyle yürütülen sistemli bir emek kırımı ve hukuk tanımazlığı hep birlikte izliyoruz. Bu kurumda nezaket dönemi bitmiştir. Karşıyaka Belediyesi yönetimi, emekçinin alın terini masada meze yapmaya kalkışarak haddini aşmıştır" dedi.

'ARTIK SÜRE BİTTİ'

Üç ay boyunca yetkili sendika ve emekçilerini oyaladıklarını belirten Bozat, "Zaman çalan ve süreci çıkmaza sokan Belediye Başkanı, önümüze 'kazanılmış haklarınızı düşürün' teklifiyle gelmiştir. Bu teklif, müzakere değil, emekçiye diz çöktürme operasyonudur. Açık ve net maddeye rağmen; 'Yeni sözleşme yapılana kadar haklar aynen devam eder' hükmünü yok sayarak sosyal denge tazminatlarını kesmek, modern haydutluktur. Hukuku arkadan dolanarak, emekçinin rızkına el koyarak belediye yönetilmez. Bu uygulama ne yasaya ne ahlaka ne de vicdana sığar. İyi niyetimizi aptallık sanıp bizi bugün sınayanlara hatırlatalım. Bugüne kadar ötelediğimiz alacaklarımız vardır. Artık süre bitti, oyalama bitti" diye konuştu.

'GERİYE DÖNÜK HAKLAR ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİDİR'

Bozat, "Ödenmeyen geriye dönük alacaklarımız, belediye bütçesinin değil, bizim çocuklarımızın geleceğidir. Belediyenin kasasını yönetemeyenlerin, faturayı işçiye, memura kesmesine izin vermeyeceğiz. Emeğimizi çalmanıza, haklarımızı tırpanlamanıza müsaade etmeyeceğiz. Sokaklar, meydanlar ve belediye koridorlarını size dar edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı