Kars'ta yük treni, kamyona çarptı: 1 ölü

Kars'ta meydana gelen kazada, yük treninin hemzemin geçitte taş yüklü kamyona çarpması sonucu şoför Ali Sinan Çelik hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARS'ta yük treninin hemzemin geçitte taş yüklü kamyona çarptığı kazada şoför Ali Sinan Çelik (34), hayatını kaybetti.

Kaza, dün Kümbetli köyü mevkisindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Seyir halindeki yük treni, hemzemin geçitte Ali Sinan Çelik yönetimindeki taş yüklü kamyona çarptı. Kazada Sinan Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cansız beden otopsi işlemleri için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
