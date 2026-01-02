Haberler

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle bazı yollar tüm araç trafiğine kapatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta iki gündür süren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle şehirlerarası yollar araç trafiğine kapatıldı. Karla mücadele ekipleri zor şartlar altında çalışmalarına devam ediyor.

Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar tüm araç trafiğine kapatıldı.

Kentte iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Kars'ı Susuz, Arpaçay ve Akyaka ilçeleri ile Ardahan ve Gürcistan'a bağlayan çevre yolu tüm araç trafiğine kapatıldı.

Kars'ın çıkış noktasında polis ekipleri şerit çekerek yolu ulaşıma kapattı. "Kar ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapalıdır" tabelasını yola koyan ekipler, yolu kullanacak sürücüleri geri gönderdi.

Yoğun tipinin etkili olduğu bölgede karla mücadele ekipleri güçlükle çalışmalarını yürütüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
İstanbul'un 5 ilçesinde ilçesinde eğitime kar arası

İstanbul'un 5 ilçesinde okullar tatil edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mert Hakan Yandaş, cezaevinden mektup yazdı

Cezaevinden yazdığı mektupta çarpıcı ifadeler var
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın bir isme daha 'Güle güle' dedi

Ona da "Güle güle" dedi! Beşiktaş'ta yeni yılın ilk ayrılığı
Ailesiyle birlikte tehdit edilen Murat Ağırel'den emniyet ve savcılığa çağrı

Ünlü gazeteci isyan etti: Bir baba olarak yardım istiyorum
2026 yılı resmi tatil günleri netleşti

Çalışanların beklediği haber geldi: 2026 resmi tatil günleri netleşti
Mert Hakan Yandaş, cezaevinden mektup yazdı

Cezaevinden yazdığı mektupta çarpıcı ifadeler var
İnfial yaratan tufan kehaneti! Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı

Dünyayı ayağa kaldıran kehanet! Apar topar gözaltına aldılar
Arda Güler'in paylaşımına Haaland ve Courtois'dan yorum

Arda bu kareyi paylaştı, Haaland ve Courtois'dan yorum gecikmedi