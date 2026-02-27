Haberler

Kars'ta etkili olan kar nedeniyle 77 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 77 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 77 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkezde 9, Akyaka'da 10, Arpaçay'da 18, Digor'da 19, Kağızman'da 3, Sarıkamış'ta 5, Susuz'da ise 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz

Görüşme yeri değişti! İran, Trump'ın olmazsa olmaz şartını reddetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Marketten alınan ekmeği suya tuttu! Çıkan sonuç tüyler ürpertici

Marketten alınan ekmeği suya tuttu! Çıkan sonuç tüyler ürpertici
Jamie Carragher'dan canlı yayında Galatasaray taraftarını küplere bindirecek tahmin

Liverpool'un efsanesinden Galatasaraylıları küplere bindirecek tahmin
İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?

İlk kez paylaşıldı! Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum

Uğurcan'dan ima dolu paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu