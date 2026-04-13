Kars'ta kar nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 20 araç kurtarıldı
Kars'ın Arpaçay ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 20 araç mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri, araçları kurtarmak için bölgeye sevk edildi.
Kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Gülyüzü köyü yolunda 20 araç mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Farklı noktalarda kara saplanarak yolda kalan araçlar, ekiplerce halat yardımıyla çekilerek kurtarıldı.
Bölgede kar ve tipi etkisini sürdürüyor.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik