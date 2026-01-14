Kars'ta ekipler, 15 aylık Berçemsu bebek için seferber oldu

KARS'ta kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde yüksek ateş şikayeti görülen 15 aylık Berçemsu Balk, ekiplerin saatler süren zorlu çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kars genelinde 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi, hayatı durma noktasına getirdi, çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Digor ilçesine bağlı Gülhayran köyünde Balk ailesinin 15 aylık bebekleri Berçemsu'nun ateşi aniden yükseldi. Kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeye çalışan aile, köy yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle kapalı olması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

AMBULANS KARA SAPLANDI

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda ilerlemekte güçlük çekti. Ambulansın karla kaplı yolda mahsur kalması üzerine devreye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri girdi. İş makineleriyle kar savurma ve yol açma çalışması başlatan ekipler, metrelerce karı devirerek sağlık görevlilerine yol açtı.

Tipi nedeniyle açılan yolun kısa sürede tekrar kapanması üzerine, İl Özel İdaresi ekipleri ambulansa yol boyunca eşlik etti. Adeta bir yaşam koridorunun oluşturulduğu operasyonun sonunda köye ulaşan sağlık ekipleri, Berçemsu'ya ilk müdahaleyi evinde yaptı. Ardından ambulansla Digor Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berçemsu bebeğin tedaviye alındığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ/KARS,