Sanal medyada silahlı paylaşım yapan şüpheliler operasyonla yakalandı

Güncelleme:
Kars'ta sanal medyadan suç içerikli paylaşımlarda bulunan ve yasa dışı silah ticareti gerçekleştiren 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

KARS'ta, sanal medyadan suç içerikli paylaşım yapan ve yasa dışı silah ticareti gerçekleştirdiği belirlenenlere yönelik eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medya hesaplarından suç içerikli paylaşımlarda bulunan ve yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, il merkezi ile Akyaka ve Sarıkamış ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Toplam 33 ekip ve 90 personelin katıldığı operasyonda 5 ikamet ve 1 iş yerinde detaylı arama yapıldı. Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız pompalı/av tüfeği, 2 ruhsatsız havalı/kurusıkı tabanca, 1 muşta, 12 şarjör, 128 fişek ve 69 kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında, '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
