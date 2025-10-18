Haberler

Kars'ta Yaban Hayvanları Yerleşim Yerlerine İndi

Güncelleme:
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte yaban hayvanları, özellikle bozayılar ve kızıl tilkiler, yerleşim alanlarına inmeye başladı. Bozayılar çöp konteynerlerini devirip yiyecek ararken, vatandaşlar da kızıl tilkileri beslemeye çalışıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde havaların soğumasıyla yaban hayvanları, yerleşim yerlerinde görülmeye başladı.

Sarıçam ormanlarıyla çevrili 2 bin 150 rakımlı ilçede, özellikle geceleri hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle bozayı ve kızıl tilkiler ormanlık alana yakın mahallelere inmeye başladı.

Ormanlık alana yakın İnönü ve Tepe mahallelerine gelen bozayılar, çöp konteynerlerini devirip içine girerek yiyecek aradı.

Yiyeceklerle karnını doyuran bozayılar, ormanlık alana çekildi. Konteynerlerin etrafında yiyecek arayan kızıl tilkileri ise vatandaşlar beslemeye çalıştı.

Tepe Mahallesi sakinlerinden Ömer Ayan, havaların soğumasıyla yaban hayvanların sıkça görülmeye başladığını belirterek "Bölgeye gelen bozayılar çöp konteynerlerini devirip beslenmeye çalışıyorlar. Tilkiler de bu çöplerden besleniyor. Biz de tilkileri besliyoruz." ifadesini kullandı.

