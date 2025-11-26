Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kars'ta sokak satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 5 parça halinde 43,02 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanım malzemeleri ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan L.K (37) ile O.S (32) "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.