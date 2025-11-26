Haberler

Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Güncelleme:
Kars'ta gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 3 sokak satıcısı yakalanırken, 2'si uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı. Ekipler, 43,02 gram sentetik uyuşturucu madde ve diğer malzemelere el koydu.

Kars'ta sokak satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 5 parça halinde 43,02 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanım malzemeleri ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan L.K (37) ile O.S (32) "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
