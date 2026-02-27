Haberler

Tuzlama aracı kayarak yoldan çıktı

Güncelleme:
Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar yağışı sonrası yoldan çıkan Karayolları'na ait tuzlama aracı devrildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı ve hastaneye kaldırıldı.

KARS'ın Arpaçay ilçesinde Karayolları'na ait tuzlama aracı yoldan çıkıp devrildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kars'ın Arpaçay ilçesi Doğruyol köyü yakınlarında meydana geldi. Kar yağışı sonrası yolda buzlanmayı önlemek için çalışma yapan Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait tuzlama aracı, kayıp şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, sürücüyü kurtardı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, Arpaçay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Nişantaşı'nın ortasında ihanet kavgası! Tuğçe Tayfur çileden çıktı

