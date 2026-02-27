Tuzlama aracı kayarak yoldan çıktı
Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar yağışı sonrası yoldan çıkan Karayolları'na ait tuzlama aracı devrildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı ve hastaneye kaldırıldı.
Kaza, sabah saatlerinde, Kars'ın Arpaçay ilçesi Doğruyol köyü yakınlarında meydana geldi. Kar yağışı sonrası yolda buzlanmayı önlemek için çalışma yapan Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait tuzlama aracı, kayıp şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, sürücüyü kurtardı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, Arpaçay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı