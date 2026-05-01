Kars'ta tüfekle oynayan çocuklar 7 yaşındaki arkadaşlarını yaraladı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde çocukların oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu 7 yaşındaki arkadaşları yaralandı.

İlçeye bağlı Carcıoğlu köyünde yaşayan çocuklar A.A, P.A ve M.A.A (7), tek kırma av tüfeğiyle oyun oynadıkları sırada silah kazara ateş aldı.

Tüfekten çıkan kurşun, 7 yaşındaki M.A.A'nın omuzuna isabet etti.

Köylülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

M.A.A, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
