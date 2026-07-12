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Kars'ta şarampole devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı

Kars'ta şarampole devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı
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Kars'ın Hacıveli köyü yayla yolunda traktörün şarampole devrilmesi sonucu 72 yaşındaki sürücü İsmet Ç. ve 69 yaşındaki Yurdagül Ç. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kars'ta yayla yolunda şarampole devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı.

İsmet Ç, (72) idaresindeki traktör, Hacıveli köyü yayla yolunda şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile Yurdagül Ç, (69) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaralılar Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
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