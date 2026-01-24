Haberler

Kars'ta aynı aileden 4 kişi, sobadan sızan gazdan zehirlendi

Kars'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişilik bir aile, şiddetli baş ağrısı ve mide bulantısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Sobalı ve tek katlı evde oturan 4 kişilik aile, şiddet baş ağrısı ve mide bulantısı yaşayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, baba K.O., anne L.O. ve çocukları Y.E.O. ile A.E.O.'nun sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini tespit etti. Ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile bireyleri, yapılan müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

