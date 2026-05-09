Kars'ta silah kaçakçılığı ve rüşvet operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Kars'ta silah kaçakçılığı ve rüşvet suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinden 7'si tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ve rüşvet suçlarına ilişkin kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen 16 adrese, 40 ekip ve 130 personelin katılımıyla dron destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 polis memurunun da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, uzun namlulu silah, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 pompalı tüfek, kılıç, kama, çelik yelek, 12 şarjör, 173 fişek, 273 litre motorin, 120 paket sigara ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i polis 7'si, silah kaçakçılığı, rüşvet ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.