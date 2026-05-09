Haberler

Kars'ta silah kaçakçılığı ve rüşvet operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta düzenlenen silah kaçakçılığı ve rüşvet operasyonunda 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyonda çeşitli ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kars'ta silah kaçakçılığı ve rüşvet suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinden 7'si tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ve rüşvet suçlarına ilişkin kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen 16 adrese, 40 ekip ve 130 personelin katılımıyla dron destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 polis memurunun da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, uzun namlulu silah, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 pompalı tüfek, kılıç, kama, çelik yelek, 12 şarjör, 173 fişek, 273 litre motorin, 120 paket sigara ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i polis 7'si, silah kaçakçılığı, rüşvet ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı

TÜİK Başkanı görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı

Dünür olacaklardı, yüzükler atılınca ilçeyi birbirine kattılar

Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi

Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük

Lüks araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı: Bize ihtiyaçları daha fazla

Erdoğan'dan 9 Mayıs mesajı: Bize ihtiyaçları daha fazla
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı

Dünür olacaklardı, yüzükler atılınca ilçeyi birbirine kattılar

Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim

Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak olay itiraflar
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar

İsrail'i Türkiye korkusu sardı! Açık açık itiraf ettiler