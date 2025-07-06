Kars'ta Selfelaketi: Vali Ziya Polat Ziyarette Bulundu

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Kars Valisi Ziya Polat, sağanağın neden olduğu selden etkilenen köyleri ziyaret ederek zararları yerinde inceledi. Devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirtti.

KARS Valisi Ziya Polat, kentte etkili olan sağanağın neden olduğu selden etkilenen köyleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Ziya Polat, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan ile birlikte merkez ilçeye bağlı Ölçülü ve Derecik köylerinde selin neden olduğu zararları yerinde inceledi. AFAD İl Müdür Vekili Alpay Korkmaz'dan son durum hakkında bilgi alan Vali Polat, vatandaşlarla da bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirten Vali Polat, "Devletimiz çok güçlü, onlarca arkadaşımız sahada çalışıyor. Hepimiz bu devlete, millete, sizlere hizmet etmek için buradayız. Rabb'im büyüğünden korusun, can kaybı olmasın, gerisinin hepsinin üstesinden geliriz. Çalışmalarımız devam edecek, en iyisini yapacağız. Geçmiş olsun, Rabb'im beterinden korusun" dedi.

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ / KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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