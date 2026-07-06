Kars'ta sel nedeniyle bir köyde hasar oluştu
Kars'ın Halefoğlu köyünde şiddetli sağanak sonucu meydana gelen selde ev ve ahırlar zarar gördü, tarım arazileri sular altında kaldı, kümes hayvanları telef oldu. AFAD ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.
Kars'ta şiddetli sağanak nedeniyle bir köyde meydana gelen sel hasara yol açtı.
Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde sel nedeniyle bazı ev ve ahırlar zarar gördü.
Tarım arazilerinin de zarar gördüğü köyde, kümes hayvanları telef oldu.
Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri köyde hasar tespit çalışması başlattı.
Bölgede, sağanak etkisini sürdürüyor.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik