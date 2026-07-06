Haberler

Kars'ta sel nedeniyle bir köyde hasar oluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Halefoğlu köyünde şiddetli sağanak sonucu meydana gelen selde ev ve ahırlar zarar gördü, tarım arazileri sular altında kaldı, kümes hayvanları telef oldu. AFAD ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Kars'ta şiddetli sağanak nedeniyle bir köyde meydana gelen sel hasara yol açtı.

Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde sel nedeniyle bazı ev ve ahırlar zarar gördü.

Tarım arazilerinin de zarar gördüğü köyde, kümes hayvanları telef oldu.

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri köyde hasar tespit çalışması başlattı.

Bölgede, sağanak etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
İspanya hükümeti, Başbakan'ın eşinin Ankara'ya gitmesine izin verilmemesine tepki gösterdi

Resmi davetliydi, Ankara'ya gelmesine izin çıkmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi

Ünlü fenomen, G.Saray'ın yıldızıyla boğazın tarihi yalısında evlendi
Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! Plana 5 ülke daha dahil edildi

Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! 5 ülke daha dahil edildi
Tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Yaşlı adamın son anları kamerada
Kartal'da metruk gecekonduda kadın cesedi bulundu

Metruk haldeki gecekondudan dehşet çıktı
Su kuyusunda ölü bulundu

Su kuyusuna bakanlar korkunç manzarayla karşılaştı
Macron, Esad sonrası Suriye topraklarına ayak basan ilk AB lideri oldu

17 yıl sonra tarihi fotoğraf! Komşuyu ziyaret eden ilk AB lideri oldu
Tunceli'nin ilk kadın kaymakamı göreve başladı

O şehrin ilk kadın kaymakamı göreve başladı