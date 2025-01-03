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Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller ışıklandırıldı

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Kars'ta Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler anısına temsili olarak yapılan kardan heykeller için ışıklandırma yapıldı.

Kars'ta Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler anısına temsili olarak yapılan kardan heykeller için ışıklandırma yapıldı.

Sarıkamış ilçesinde 4-5 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykeller, bu yıl da Kızılçubuk mevkisi ile Sarıkamış Kayak Merkezi oteller bölgesi olmak üzere iki noktada yapıldı.

Kayak merkezinde yapılan kardan heykellerin ışıklandırılması güzel görüntü oluşturdu. Vatandaşlar yarın açılışı yapılacak heykellerin ışıklandırılmasına ilgi gösterdi.

Vatandaşlardan Haşim Demirtaş, AA muhabirine, kardan şehit heykellerinin ışıklandırılmasıyla dikkat çektiğini belirterek "Heykellerimizin ışıklandırılması çok güzel oldu. Şehitlerimizin ruhu şad olsun." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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