Kars'ta otobüste 307,94 gram metamfetaminle 2 İran uyruklu şüpheli tutuklandı

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KARS'ta, yolcu otobüsünde seyahat eden İran uyruklu 1 kadın ve 1 erkek şüphelinin makat bölgelerine gizlediği 12 parça halinde toplam 307,94 gram metamfetamin bulundu. Şüpheliler, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticaretinde kurye olarak kullanıldığı değerlendirilen kişilere yönelik çalışma yürüttü. Kent merkezinde yolcu otobüsünde seyahat eden İran uyruklu 1 kadın ve 1 erkek şüpheli yakalandı. Şüphelilere yapılan iç beden muayenesinde, makat bölgelerine gizlenmiş 12 parça halinde toplam 307,94 gram metamfetamin hastanede çıkarıldı. Uyuşturucuya el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı