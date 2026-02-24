Kars'ta mobilya deposunda yangın

KARS merkez Kaleiçi Mahallesi'nde 3 katlı binanın alt katındaki mobilya deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler üst katlara sıçramadan yangın söndürüldü.

Dr. Cengiz Askeran Caddesi'ndeki 3 katlı binanın alt katındaki mobilya deposunda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Üst katları boş olan binanın alt katındaki depoda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, ahşap ve sünger malzemelerin tutuşmasıyla alevler büyüdü. Yoğun dumanın caddeyi kapladığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kars Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile polisler sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alıp, araç trafiğini durdurdu, itfaiyeciler de alevlere müdahale etti. Depodaki malzemelerin yanıcı özelliği nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmalar sonucu yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Depodaki soğutma çalışmalarından sonra yangın tamamen söndürüldü. Depoda büyük çapta zarar meydana geldiği belirtildi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ / KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı